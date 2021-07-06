«Яндекс» представил самую доступную умную колонку

Российская компания «Яндекс» представила новую умную колонку под названием «Станция Лайт». Она самая доступная в линейке и стоит 3,9 тысяч рублей — это почти в пять раз дешевле, чем самая дорогая «Станция Макс».

Колонка доступна в фиолетовом, бирюзовом, красном, желтом, бежевом и розовом цветах. Каждый цвет отражает настроение и музыкальные предпочтения голосового помощника «Алиса», отмечается в сообщении компании.

Сейчас можно приобрести варианты в фиолетовом и бирюзовом цветах, колонки в других цветах станут доступны с 22 июля. Примечательно, что в фиолетовом варианте колонка на вопрос «что ты любишь» будет отвечать «вечеринки», а в розовом — кино про любовь и сахарную вату.

Мощность звука новой колонки составляет 5 Вт, в ней четыре микрофона и Bluetooth. Кроме этого, на рынке есть еще три вида умных колонок от Яндекса: «Станция Макс» за 18,9 тысяч рублей, «Яндекс.Станция» за 12,9 тысяч рублей, «Станция Мини» за 4,9 тысяч рублей.