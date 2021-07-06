Жара побила температурный рекорд в Сибири

Температурные рекорды были побиты в понедельник, 5 июля, в четырех регионах Западной Сибири — Алтайском крае, Кемеровской и Новосибирской областях и Республике Алтай, сообщила представитель Западно-Сибирского Гидрометцентра.

«На территории Кемеровской области были зафиксированы небольшое превышение рекордов 1997 года — 0,2-0,7 градуса в Кемерове и Новокузнецке, в Алтайском крае тоже 0,2 градуса, по Новосибирской области в Искитиме на один градус был превышен рекорд 1997 года, Обская ГЭС — на два градуса. Республика Алтай на 0,9 градуса был превышен рекорд 1969 года», — цитирует ТАСС синоптика.

Рекорд 1997 года был побит на 16 метеостанциях. Самая высокая температура — 37,6 градуса — была отмечена в кузбасском городе Междуреченске.

Аномально жаркая погода в Сибири связана с поступлением воздушной массы с юго-запада, из районов северного Казахстана и средней Азии.