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Жара побила температурный рекорд в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Температурные рекорды были побиты в понедельник, 5 июля, в четырех регионах Западной Сибири — Алтайском крае, Кемеровской и Новосибирской областях и Республике Алтай, сообщила представитель Западно-Сибирского Гидрометцентра.

«На территории Кемеровской области были зафиксированы небольшое превышение рекордов 1997 года — 0,2-0,7 градуса в Кемерове и Новокузнецке, в Алтайском крае тоже 0,2 градуса, по Новосибирской области в Искитиме на один градус был превышен рекорд 1997 года, Обская ГЭС — на два градуса. Республика Алтай на 0,9 градуса был превышен рекорд 1969 года», — цитирует ТАСС синоптика.

Рекорд 1997 года был побит на 16 метеостанциях. Самая высокая температура — 37,6 градуса — была отмечена в кузбасском городе Междуреченске.

Аномально жаркая погода в Сибири связана с поступлением воздушной массы с юго-запада, из районов северного Казахстана и средней Азии.

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Топ комментариев

Drronum

Никогда! Чем больше можно отбирать- тем больше хочется! Их будущее не здесь, ни в этой стране, потому...

нина90

Это рывок ,но еще не прорыв! А так обычная стабильность) Времени на раскачку нет 🤣😀

Drronum

Опять прорывные инновации нас ожидают?)))))) Да мы же и так всю планету обогнали давно! И вот опять прорыв!

лачинов

Скорее всего дальше будет только хуже. В этой системе развитие сибирских регионов как бы и не нужно никому....
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