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Спасатели нашли обломки пропавшего на Камчатке Ан-26

Источник:
РИА Новости
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Фото: © МЧС по Республике Алтай

Спасатели обнаружили фрагменты пропавшего на Камчатке самолета Ан-26, заявили в Росавиации.

«Около четырех-пяти километров от взлетно-посадочной полосы со стороны береговой линии», — уточнили РИА Новости в Росавиации точное место крушения самолета.

По предварительным данным, выживших нет, сообщили агентству представитель экстренных служб.

Самолет совершал рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана и пропал с радаров в девяти километрах от пункта назначения при заходе на посадку.

На борту находились шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе двое несовершеннолетних и глава Паланы Ольга Мохирева.

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