Спасатели нашли обломки пропавшего на Камчатке Ан-26

Спасатели обнаружили фрагменты пропавшего на Камчатке самолета Ан-26, заявили в Росавиации.

«Около четырех-пяти километров от взлетно-посадочной полосы со стороны береговой линии», — уточнили РИА Новости в Росавиации точное место крушения самолета.

По предварительным данным, выживших нет, сообщили агентству представитель экстренных служб.

Самолет совершал рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана и пропал с радаров в девяти километрах от пункта назначения при заходе на посадку.

На борту находились шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе двое несовершеннолетних и глава Паланы Ольга Мохирева.