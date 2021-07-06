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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Авиа #Гео #ЧП

Строительство новой солнечной электростанции началось в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Солнечная электростанция
Фото: © пресс-служба правительтсва Забайкальского края

Госинспекция Забайкальского края получила извещение о начале строительства компанией ООО «Грин Энерджи Рус» солнечной электростанции мощностью 35 мегаватт, расположенной в районе Яблонового проезда, сообщила пресс-служба краевого правительства.

Солнечная электростанция имеет установленную мощность 35 тысяч киловатт и предназначена для выработки электрической энергии в сеть «Читаэнерго» по воздушной линии 110 киловольт. Первый этап строительства  завершится в марте 2022, второй — в мае 2022 года.

«На объекте выполняются подготовительные работы и организация строительной площадки. Специалисты Госинспекции разрабатывают программу проверок», — уточнил главный государственный инспектор отдела по строительному надзору Марат Хафизов.

В Чите впервые ввели в эксплуатацию две солнечные электростанции по 15 мегаватт с рабочими названиями «Балей СЭС» и «Орловский ГОК» в 2019 году. Позже их переименовали в «Кенонскую СЭС» и «Ингодинскую СЭС».

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