Новые серии скетчкома «Сториз» выходят на СТС

Продолжение скетчкома «Сториз» с Юлией Михалковой, Ольгой Кузьминой, Антоном Лирником, Игорем Чеховым и другими артистами выходит на СТС 19 июля, сообщила пресс-служба телеканала.
В новом сезоне зрители увидят скетчи про героев разных взглядов, статусов и интересов: упитанного мужчину на диете, доставщика еды, полицейского под прикрытием, экоактивистку, назойливую сотрудницу банка, приставучую экс-девушку красавчика, находчивого аптекаря, отца с блогом #яжбать и других ярких персонажей.
В новых сериях также к комедийным звездам присоединилась Алина Алексеева, которая исполнила роль сельского блогера-оптимиста Гали. Ради лайков ее героиня готова заказать стриптизера для деревенской бабушки, взять дерзкое интервью у чиновников и стать экоактивистом Галей Тунберг.
Премьера нового сезона «Сториз» состоится 19 июля. Новые серии будут выходить с понедельника по четверг в 19.00 на телеканале СТС.
nastya19944Это потому-что Путину задали вопрос, почему бананы дешевле, чем картофель. Вот и пришла многоходовочка.
karutoСмешно. Команда комик-гетмана отжигает.
ANVikulovэтих спекулянтов грызть надо и сажать . Циркачи это издевательство над животными. Довно закон надо принять...
ifhbrjdНу вот - а говорили, что все вывезли и вывозить больше нечего! Щаз подметут остаатки - и свалят к себе...