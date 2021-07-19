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Новые серии скетчкома «Сториз» выходят на СТС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено каналом СТС

Продолжение скетчкома «Сториз» с Юлией Михалковой, Ольгой Кузьминой, Антоном Лирником, Игорем Чеховым и другими артистами выходит на СТС 19 июля, сообщила пресс-служба телеканала.

В новом сезоне зрители увидят скетчи про героев разных взглядов, статусов и интересов: упитанного мужчину на диете, доставщика еды, полицейского под прикрытием, экоактивистку, назойливую сотрудницу банка, приставучую экс-девушку красавчика, находчивого аптекаря, отца с блогом #яжбать и других ярких персонажей.

В новых сериях также к комедийным звездам присоединилась Алина Алексеева, которая исполнила роль сельского блогера-оптимиста Гали. Ради лайков ее героиня готова заказать стриптизера для деревенской бабушки, взять дерзкое интервью у чиновников и стать экоактивистом Галей Тунберг.

Премьера нового сезона «Сториз» состоится 19 июля. Новые серии будут выходить с понедельника по четверг в 19.00 на телеканале СТС.

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Топ комментариев

nastya19944

Это потому-что Путину задали вопрос, почему бананы дешевле, чем картофель. Вот и пришла многоходовочка.

karuto

Смешно. Команда комик-гетмана отжигает.

ANVikulov

этих спекулянтов грызть надо и сажать . Циркачи это издевательство над животными. Довно закон надо принять...

ifhbrjd

Ну вот - а говорили, что все вывезли и вывозить больше нечего! Щаз подметут остаатки - и свалят к себе...
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