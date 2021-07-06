НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Около 18 млрд выделят на межвузовский кампус в Томске

Источник:
Sibnet.ru
222 0
Фото: © Sibnet.ru

Федеральные власти намерены выделить порядка 18 миллиардов рублей на строительство межуниверситетского кампуса в Томске до 2024 года, сообщил во время визита в город во вторник премьер-министр Михаил Мишустин.

«Мы предусмотрели все необходимые средства – это 18 миллиардов рублей до 2024 года из федерального бюджета. Всего это примерно 31 миллиард. Я знаю, что это сбалансировано и с губернатором, и с частным бизнесом», – цитирует Мишустина РИА «Новости».

Межуниверситетский кампус построят на левом берегу Томи на площади в 52 гектара. Он рассчитан на 10 тысяч студентов всех вузов Томска.

На территории кампуса будут размещены научные лаборатории, спортивные сооружения, а также центры бизнес-компаний и университетских стартап-студий для развития студенческого предпринимательства.

Еще по теме
«Новые люди» предлагают учить предпринимательству в школах
Если не прошел в вуз: что такое среднее профессиональное образование
Родители в Бурятии сняли видео с лайфхакам для выпускников
Сибирские вузы вошли в топ по уровню зарплат IT-специалистов
смотреть все
Томск #Образование #Квадраты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Жара побила температурный рекорд в Сибири
Глава Бурятии прошел ревакцинацию от COVID-19
Строительство новой солнечной электростанции началось в Забайкалье
Около 18 млрд выделят на межвузовский кампус в Томске
Самое популярное
Названа дата выхода продолжения игры «Ведьмак»
Представлен ноутбук отечественной разработки «Гравитон»
Путин подписал указ об единовременной выплате семьям с детьми
Путин отменил обязательный техосмотр
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
6 июля 22:00
(МСК)
Италия
Испания
7 июля 22:00
(МСК)
Англия
Дания
Весь календарь
Последние матчи
3 июля 22:00
(МСК)
Украина 0
Англия 4
3 июля 19:00
(МСК)
Чехия 1
Дания 2
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • Adminsanek — 173 балла
  • chebo17 — 172 балла
  • Voloshin Serega — 167 баллов
сделать прогноз
О самом главном
Любовный гороскоп: как целуются знаки Зодиака
Сова или жаворонок: как правильно спать
«Когда мой отпуск», или Что не прощают на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Оскар на велосипеде: один день с курьером
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Drronum

Никогда! Чем больше можно отбирать- тем больше хочется! Их будущее не здесь, ни в этой стране, потому...

нина90

Это рывок ,но еще не прорыв! А так обычная стабильность) Времени на раскачку нет 🤣😀

Drronum

Опять прорывные инновации нас ожидают?)))))) Да мы же и так всю планету обогнали давно! И вот опять прорыв!

лачинов

Скорее всего дальше будет только хуже. В этой системе развитие сибирских регионов как бы и не нужно никому....
Sibnet.Ru