Около 18 млрд выделят на межвузовский кампус в Томске

Федеральные власти намерены выделить порядка 18 миллиардов рублей на строительство межуниверситетского кампуса в Томске до 2024 года, сообщил во время визита в город во вторник премьер-министр Михаил Мишустин.

«Мы предусмотрели все необходимые средства – это 18 миллиардов рублей до 2024 года из федерального бюджета. Всего это примерно 31 миллиард. Я знаю, что это сбалансировано и с губернатором, и с частным бизнесом», – цитирует Мишустина РИА «Новости».

Межуниверситетский кампус построят на левом берегу Томи на площади в 52 гектара. Он рассчитан на 10 тысяч студентов всех вузов Томска.

На территории кампуса будут размещены научные лаборатории, спортивные сооружения, а также центры бизнес-компаний и университетских стартап-студий для развития студенческого предпринимательства.