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Дела Навального
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Суд отклонил жалобу Навального

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Мосгорсуда

Мосгорсуд отклонил жалобу политика Алексея Навального на решение Люблинского суда по иску бизнесмена Евгения Пригожина о клевете, сообщает пресс-служба компании «Конкорд».

Суд 5 марта обязал Навального удалить из интернета сведения, прочащие честь и достоинства Пригожина, и выплатить бизнесмену полмиллиона рублей компенсации. После этого оппозиционер подал апелляцию.

Пригожин подал серию исков к Навальному в связи с их высказываниями о нем в соцсетях и на YouTube. Сумма исков превысила 70 миллионов рублей. При этом не все иски еще рассмотрены судами.

Навальный с февраля отбывает срок по так называемому делу «Ив Роше», в рамках которого суд по ходатайству столичного управления ФСИН заменил ему условное наказание по этому делу на реальный срок. Политик содержится в покровской колонии ИК-2 во Владимирской области.

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Топ комментариев

Drronum

Никогда! Чем больше можно отбирать- тем больше хочется! Их будущее не здесь, ни в этой стране, потому...

нина90

Это рывок ,но еще не прорыв! А так обычная стабильность) Времени на раскачку нет 🤣😀

Drronum

Опять прорывные инновации нас ожидают?)))))) Да мы же и так всю планету обогнали давно! И вот опять прорыв!

лачинов

Скорее всего дальше будет только хуже. В этой системе развитие сибирских регионов как бы и не нужно никому....
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