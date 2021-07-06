Суд отклонил жалобу Навального

Мосгорсуд отклонил жалобу политика Алексея Навального на решение Люблинского суда по иску бизнесмена Евгения Пригожина о клевете, сообщает пресс-служба компании «Конкорд».
Суд 5 марта обязал Навального удалить из интернета сведения, прочащие честь и достоинства Пригожина, и выплатить бизнесмену полмиллиона рублей компенсации. После этого оппозиционер подал апелляцию.
Пригожин подал серию исков к Навальному в связи с их высказываниями о нем в соцсетях и на YouTube. Сумма исков превысила 70 миллионов рублей. При этом не все иски еще рассмотрены судами.
Навальный с февраля отбывает срок по так называемому делу «Ив Роше», в рамках которого суд по ходатайству столичного управления ФСИН заменил ему условное наказание по этому делу на реальный срок. Политик содержится в покровской колонии ИК-2 во Владимирской области.
DrronumНикогда! Чем больше можно отбирать- тем больше хочется! Их будущее не здесь, ни в этой стране, потому...
нина90Это рывок ,но еще не прорыв! А так обычная стабильность) Времени на раскачку нет 🤣😀
DrronumОпять прорывные инновации нас ожидают?)))))) Да мы же и так всю планету обогнали давно! И вот опять прорыв!
лачиновСкорее всего дальше будет только хуже. В этой системе развитие сибирских регионов как бы и не нужно никому....