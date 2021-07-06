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Составлен рейтинг самых популярных в России соцсетей

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

«ВКонтакте» (48%), Instagram (39%), и YouTube (34%) являются наиболее популярными на территории России социальными сетями, следует из опроса ВЦИОМ.

«Наиболее популярные в России социальные сети: "ВКонтакте" (48%), Instagram (39%), YouTube (34%), "Одноклассники" (32%), TikTok (17%). Не пользуются социальными сетями 16% наших сограждан», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

Также пользователей интернета спросили о том, в какой из социальных сетей чаще всего можно столкнуться с оскорблениями и агрессивным поведением. «Лидером» рейтинга стала «ВКонтакте» (22%), за ней следуют Instagram (18%), TikTok (13%), YouTube (10%) и «Одноклассники» (8%).

При этом 8% ответили, что не встречали подобного поведения в соцсетях, а 5% считают, что агрессивное поведение одинаково распространено на всех подобных площадках.

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Топ комментариев

Drronum

Никогда! Чем больше можно отбирать- тем больше хочется! Их будущее не здесь, ни в этой стране, потому...

нина90

Это рывок ,но еще не прорыв! А так обычная стабильность) Времени на раскачку нет 🤣😀

Drronum

Опять прорывные инновации нас ожидают?)))))) Да мы же и так всю планету обогнали давно! И вот опять прорыв!

лачинов

Скорее всего дальше будет только хуже. В этой системе развитие сибирских регионов как бы и не нужно никому....
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