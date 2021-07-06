Составлен рейтинг самых популярных в России соцсетей

«ВКонтакте» (48%), Instagram (39%), и YouTube (34%) являются наиболее популярными на территории России социальными сетями, следует из опроса ВЦИОМ.

«Наиболее популярные в России социальные сети: "ВКонтакте" (48%), Instagram (39%), YouTube (34%), "Одноклассники" (32%), TikTok (17%). Не пользуются социальными сетями 16% наших сограждан», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

Также пользователей интернета спросили о том, в какой из социальных сетей чаще всего можно столкнуться с оскорблениями и агрессивным поведением. «Лидером» рейтинга стала «ВКонтакте» (22%), за ней следуют Instagram (18%), TikTok (13%), YouTube (10%) и «Одноклассники» (8%).

При этом 8% ответили, что не встречали подобного поведения в соцсетях, а 5% считают, что агрессивное поведение одинаково распространено на всех подобных площадках.