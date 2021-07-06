Неизвестные в Чите устроили смертельную перестрелку

Жители одного из дворов по улице Горького в Чите услышали ночью перестрелку. Прибывшие на место полицейские обнаружили тело в одной из припаркованных машин, сообщило краевое СУ СК России.

Во вторник около 4.00 по местному времени (22.00 мск) в дежурную часть поступило сообщение о стрельбе в одном из дворов по улице Горького в Чите. Прибывшие по вызову полицейские увидели в одном из стоящих автомобилей тело женщины с признаками насильственной смерти. С места происшествия в больницу увезли мужчину с огнестрельными ранениями.

Следственный комитет по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), статей 30 УК РФ и 105 УК РФ (покушение на убийство двух человек).

Эксперты осмотрели место происшествия, полицейские и следователи устанавливают и допрашивают свидетелей и очевидцев преступления. Личность убитой женщины установили, это жительница Читы 1982 года рождения.

Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению причастного к преступлению человека.