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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Авиа #Гео #ЧП

Неизвестные в Чите устроили смертельную перестрелку

Источник:
Sibnet.ru
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Пистолет в руке
Фото: © Sibnet.ru

Жители одного из дворов по улице Горького в Чите услышали ночью перестрелку. Прибывшие на место полицейские обнаружили тело в одной из припаркованных машин, сообщило краевое СУ СК России.

Во вторник около 4.00 по местному времени (22.00 мск) в дежурную часть поступило сообщение о стрельбе в одном из дворов по улице Горького в Чите. Прибывшие по вызову полицейские увидели в одном из стоящих автомобилей тело женщины с признаками насильственной смерти. С места происшествия в больницу увезли мужчину с огнестрельными ранениями.

Следственный комитет по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), статей 30 УК РФ и 105 УК РФ (покушение на убийство двух человек).

Эксперты осмотрели место происшествия, полицейские и следователи устанавливают и допрашивают свидетелей и очевидцев преступления. Личность убитой женщины установили, это жительница Читы 1982 года рождения.

Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению причастного к преступлению человека.

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Забайкалье #Криминал #ЧП
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Топ комментариев

Drronum

Никогда! Чем больше можно отбирать- тем больше хочется! Их будущее не здесь, ни в этой стране, потому...

нина90

Это рывок ,но еще не прорыв! А так обычная стабильность) Времени на раскачку нет 🤣😀

Drronum

Опять прорывные инновации нас ожидают?)))))) Да мы же и так всю планету обогнали давно! И вот опять прорыв!

лачинов

Скорее всего дальше будет только хуже. В этой системе развитие сибирских регионов как бы и не нужно никому....
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