Приставы взыщут с россиян в пользу банков 482 миллиарда рублей

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) в 2021 году собирается я взыскать с россиян в пользу банков 482 миллиарда рублей, что на 28% больше по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-службе ведомства.

На финансовое положение россиян и на их возможность обслуживать кредиты повлияла пандемия коронавируса, а также связанные с ней ограничения, считает глава Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств

«В наибольшей зоне риска оказались граждане с действующими необеспеченными займами, а именно кредитами наличными, кредитками, POS-кредитами. На сегодня проблемы с выплатами испытывает более 6 млн граждан», — сказал «Известиям» Мехтиев.

Число должников за год увеличилось на 1,1 миллиона. В период с января по май 2021 года службой было возбуждено 3,7 миллиона исполнительных производств, уточнили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Наибольшее количество злостных неплательщиков было зарегистрировано в Краснодарском и Красноярском краях, Свердловской и Челябинской областях, Башкортостане.