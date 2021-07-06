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Приставы взыщут с россиян в пользу банков 482 миллиарда рублей

Источник:
«Известиям»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) в 2021 году собирается я взыскать с россиян в пользу банков 482 миллиарда рублей, что на 28% больше по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-службе ведомства.

На финансовое положение россиян и на их возможность обслуживать кредиты повлияла пандемия коронавируса, а также связанные с ней ограничения, считает глава Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств

«В наибольшей зоне риска оказались граждане с действующими необеспеченными займами, а именно кредитами наличными, кредитками, POS-кредитами. На сегодня проблемы с выплатами испытывает более 6 млн граждан», — сказал «Известиям» Мехтиев.

Число должников за год увеличилось на 1,1 миллиона. В период с января по май 2021 года службой было возбуждено 3,7 миллиона исполнительных производств, уточнили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Наибольшее количество злостных неплательщиков было зарегистрировано в Краснодарском и Красноярском краях, Свердловской и Челябинской областях, Башкортостане.

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Экономика #Деньги
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Топ комментариев

Drronum

Никогда! Чем больше можно отбирать- тем больше хочется! Их будущее не здесь, ни в этой стране, потому...

нина90

Это рывок ,но еще не прорыв! А так обычная стабильность) Времени на раскачку нет 🤣😀

Drronum

Опять прорывные инновации нас ожидают?)))))) Да мы же и так всю планету обогнали давно! И вот опять прорыв!

лачинов

Скорее всего дальше будет только хуже. В этой системе развитие сибирских регионов как бы и не нужно никому....
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