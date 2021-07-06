НАВЕРХ
Актуальная тема
Делаем карьеру
Актуальная тема
Делаем карьеру
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Каждый четвертый россиянин назвал свою работу идеальной

Источник:
Sibnet.ru
96 2
Фото: © Sibnet.ru

Более четверти россиян считают свою работу идеальной, выяснили аналитики в совместном исследовании «Работа.ру» и Viber.

В опросе приняли участие более 8,5 тысячи жителей разных регионов РФ. Выяснилось, что 26% опрошенных жителей России считают свою работу идеальной.

Из тех, кто так не считает, 83 % высказались, что идеальной их работа стала бы после повышения зарплаты. Остальные опрошенные хотят расширить соцпакет, улучшить отношения в коллективе , перейти на свободный график или удаленку.

Каждый пятый хочет работать поближе к дому, почти столько же опрошенных хотели бы сменить руководителя.

Тема: Делаем карьеру
«Когда мой отпуск», или Что не прощают на собеседовании
Новосибирск показал самый высокий спрос на специалистов по прививкам
Оскар на велосипеде: один день с курьером
Каждый третий работодатель снова задумался об удаленке
смотреть все
Экономика #Рынок труда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Неизвестные в Чите устроили смертельную перестрелку
Экс-студент НГТУ пойдет под суд за гибель соперника и девушки
Водитель погиб на встречной полосе в Красноярском крае
Иркутян предупредили о наказании за поддельный сертификат о прививке
Самое популярное
Названа дата выхода продолжения игры «Ведьмак»
Представлен ноутбук отечественной разработки «Гравитон»
Путин подписал указ об единовременной выплате семьям с детьми
Путин отменил обязательный техосмотр
Обсуждение (2)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
6 июля 22:00
(МСК)
Италия
Испания
7 июля 22:00
(МСК)
Англия
Дания
Весь календарь
Последние матчи
3 июля 22:00
(МСК)
Украина 0
Англия 4
3 июля 19:00
(МСК)
Чехия 1
Дания 2
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • Adminsanek — 173 балла
  • chebo17 — 172 балла
  • Voloshin Serega — 167 баллов
сделать прогноз
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Drronum

Никогда! Чем больше можно отбирать- тем больше хочется! Их будущее не здесь, ни в этой стране, потому...

нина90

Это рывок ,но еще не прорыв! А так обычная стабильность) Времени на раскачку нет 🤣😀

Drronum

Опять прорывные инновации нас ожидают?)))))) Да мы же и так всю планету обогнали давно! И вот опять прорыв!

лачинов

Скорее всего дальше будет только хуже. В этой системе развитие сибирских регионов как бы и не нужно никому....
Sibnet.Ru