Каждый четвертый россиянин назвал свою работу идеальной

Более четверти россиян считают свою работу идеальной, выяснили аналитики в совместном исследовании «Работа.ру» и Viber.

В опросе приняли участие более 8,5 тысячи жителей разных регионов РФ. Выяснилось, что 26% опрошенных жителей России считают свою работу идеальной.

Из тех, кто так не считает, 83 % высказались, что идеальной их работа стала бы после повышения зарплаты. Остальные опрошенные хотят расширить соцпакет, улучшить отношения в коллективе , перейти на свободный график или удаленку.

Каждый пятый хочет работать поближе к дому, почти столько же опрошенных хотели бы сменить руководителя.