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Документальный фильм «Стивен Кинг: Повелитель страха» выйдет на Первом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено пресс-службой Первого канала

Фильм «Стивен Кинг: Повелитель страха» покажут на Первом канале 9 июля в полночь, документальная лента включает в себя уникальное интервью с писателем, сообщила пресс-служба телеканала.

Стивен Кинг — один из самых успешных и продаваемых в мире авторов на протяжении нескольких десятилетий. В документальном фильме зрители узнают, как можно объяснить успех его книг в жанре ужасов.

Документальный фильм «Стивен Кинг: Повелитель страха» включает редкие интервью с писателем, рассказывает о том, почему его страшные сюжеты так глубоко трогают читателей, и как «королю ужасов» в течение многих лет удается создавать такое количество книг, яркость и острота которых делают его творческое наследие важнейшим явлением мировой литературы.

Фильм «Стивен Кинг: Повелитель страха» —  9 июля в 0.10 на Первом канале.

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