Документальный фильм «Стивен Кинг: Повелитель страха» выйдет на Первом

Фильм «Стивен Кинг: Повелитель страха» покажут на Первом
канале 9 июля в полночь, документальная лента включает в себя уникальное
интервью с писателем, сообщила пресс-служба телеканала.
Стивен Кинг — один из самых успешных и продаваемых в мире
авторов на протяжении нескольких десятилетий. В документальном фильме зрители
узнают, как можно объяснить успех его книг в жанре ужасов.
Документальный фильм «Стивен Кинг: Повелитель страха»
включает редкие интервью с писателем, рассказывает о том, почему его страшные
сюжеты так глубоко трогают читателей, и как «королю ужасов» в течение многих
лет удается создавать такое количество книг, яркость и острота которых делают
его творческое наследие важнейшим явлением мировой литературы.
Фильм «Стивен Кинг: Повелитель страха» — 9 июля в 0.10 на Первом канале.
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