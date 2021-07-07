Эротическая выставка «Ню 5.0» откроется в Новосибирске

Выставка «Сибирь. Ню 5.0», посвященная эротическому
искусству, будет работать в новосибирском лофт-парке «Подземка» с 8 июля по 8
августа. Всем посетителям на входе дадут мороженое, сообщили организаторы
мероприятия.
На выставке будут представлены фотографии и рисунки в стиле
ню. Десятки художников и фотографов, работающих в этом жанре, выставляются не
ради провокации или эпатажа, а ради искусства.
«Когда-то обнаженное человеческое тело было сосредоточением
эстетики и вдохновением для многих великих творцов. Сегодня же публичная демонстрация
"обнаженки" даже в специально отведенных местах и на выставках воспринимается
как пошлость, признак упадка морали», — говорится в сообщении организаторов
выставки.
Против подобного и выступают художники, решившие принять участие
в «Сибири.НЮ.5». Эротизм лишь усиливает влияние работ, помогая передавать смыслы
еще и на чувственном уровне, будоражить зрителей, вызывать бурные обсуждения.
Выставка «Сибирь. Ню 5.0» откроется 8 июля в 19.00 в лофт-парке «Подземка». Она будет работать ежедневно с 12.00 до 20.00 целый месяц. Билеты стоят от 250 рублей, к каждому входному билету гостю подарят мороженое.