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Эротическая выставка «Ню 5.0» откроется в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено организаторами выставки «Сибирь. Ню 5.0»

Выставка «Сибирь. Ню 5.0», посвященная эротическому искусству, будет работать в новосибирском лофт-парке «Подземка» с 8 июля по 8 августа. Всем посетителям на входе дадут мороженое, сообщили организаторы мероприятия.

На выставке будут представлены фотографии и рисунки в стиле ню. Десятки художников и фотографов, работающих в этом жанре, выставляются не ради провокации или эпатажа, а ради искусства.

«Когда-то обнаженное человеческое тело было сосредоточением эстетики и вдохновением для многих великих творцов. Сегодня же публичная демонстрация "обнаженки" даже в специально отведенных местах и на выставках воспринимается как пошлость, признак упадка морали», — говорится в сообщении организаторов выставки.

Против подобного и выступают художники, решившие принять участие в «Сибири.НЮ.5». Эротизм лишь усиливает влияние работ, помогая передавать смыслы еще и на чувственном уровне, будоражить зрителей, вызывать бурные обсуждения.

Выставка «Сибирь. Ню 5.0» откроется 8 июля в 19.00 в лофт-парке «Подземка». Она будет работать ежедневно с 12.00 до 20.00 целый месяц. Билеты стоят от 250 рублей, к каждому входному билету гостю подарят мороженое.

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