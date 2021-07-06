Штормовое предупреждение объявили в Хакасии

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Хакасии, во вторник и среду ожидается шквалистый ветер, гроза и град, сообщает правительство региона.

По информации Хакасского гидрометцентра, 6 и 7 июля по Республике Хакасия ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра 20-25 метров в секунду.

«Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. На улице, держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Никогда не стойте под балконами», — говорится в сообщении.