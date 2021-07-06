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Штормовое предупреждение объявили в Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Хакасии

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Хакасии, во вторник и среду ожидается шквалистый ветер, гроза и град, сообщает правительство региона.

По информации Хакасского гидрометцентра, 6 и 7 июля по Республике Хакасия ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра 20-25 метров в секунду.

«Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. На улице, держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Никогда не стойте под балконами», — говорится в сообщении.

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Хакасия #Гео
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Топ комментариев

Drronum

Никогда! Чем больше можно отбирать- тем больше хочется! Их будущее не здесь, ни в этой стране, потому...

нина90

Это рывок ,но еще не прорыв! А так обычная стабильность) Времени на раскачку нет 🤣😀

Drronum

Опять прорывные инновации нас ожидают?)))))) Да мы же и так всю планету обогнали давно! И вот опять прорыв!

лачинов

Скорее всего дальше будет только хуже. В этой системе развитие сибирских регионов как бы и не нужно никому....
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