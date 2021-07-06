Самолет Ан-26 пропал на Камчатке

Самолет Ан-26 перестал выходить на связь на Камчатке, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«Пропал со связи самолет Ан-26. Подробности выясняем», — уточнили в ГУ МЧС.

На борту самолета находятся 23 человек и шесть членов экипажа, сообщили в прокуратуре.

По информации источника ТАСС, самолет был технически исправен, летчик не докладывал о каких-либо неисправностях. Ан-26 мог упасть в море, сообщили в экстренных службах.

«По предварительной информации, Ан-26 потерпел крушение и упал в море», — сказал собеседник агентства.