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Самолет Ан-26 пропал на Камчатке

Источник:
ТАСС
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Фото: © Pavel Adzhigildaev / Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Самолет Ан-26 перестал выходить на связь на Камчатке, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«Пропал со связи самолет Ан-26. Подробности выясняем», — уточнили в ГУ МЧС.

На борту самолета находятся 23 человек и шесть членов экипажа, сообщили в прокуратуре.

По информации источника ТАСС, самолет был технически исправен, летчик не докладывал о каких-либо неисправностях. Ан-26 мог упасть в море, сообщили в экстренных службах.

«По предварительной информации, Ан-26 потерпел крушение и упал в море», — сказал собеседник агентства.

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Топ комментариев

Drronum

Никогда! Чем больше можно отбирать- тем больше хочется! Их будущее не здесь, ни в этой стране, потому...

нина90

Это рывок ,но еще не прорыв! А так обычная стабильность) Времени на раскачку нет 🤣😀

Drronum

Опять прорывные инновации нас ожидают?)))))) Да мы же и так всю планету обогнали давно! И вот опять прорыв!

лачинов

Скорее всего дальше будет только хуже. В этой системе развитие сибирских регионов как бы и не нужно никому....
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