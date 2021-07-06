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Психотерапевт объяснил страх людей перед прививкой от COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Медсестра держит шприц
Фото: © Sibnet.ru

Доля людей, активно выступающих против вакцины от коронавируса, не превышает 10%. Но у большей части тех, кто не желает ставить прививку, есть вполне объяснимые опасения, сообщил Sibnet.ru заведующий психотерапевтическим отделением клиники «Инсайт» Игорь Лях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в конце июня, что добиться 60% вакцинации среди взрослого населения к осени, как планировалось ранее, не удастся. Динамика вакцинации была низкой, и количество желающих поставить прививку начало расти недавно.

С самого начала распространения коронавируса в мире в Сети появилась масса противоречивой информации, как о заболевании, так и о прививках. При этом, спорили не только непрофессионалы, но и специалисты в области вирусологии и эпидемиологии, давая порой противоречивые данные.

«Подобная противоречивость воспринимается людьми как неготовность препаратов. Если бы не было этой противоречивости, если бы вирусологи, биологи, эпидемиологи то есть, те, кому люди склонны доверять как экспертам, делали больше научных публикаций, то возможно больше людей захотело бы прививаться», — отметил психотерапевт.

Также по его словам, в обществе всегда существует определенный процент людей, которые крайне опасаются любых нововведений. Этот страх так и называется — ноофобия.

«Опасения неизвестного могут носить характер, буквально приближающий человека к мистическому страху. Эти люди, мало того, что сами паникуют при приближении к чему-то новому, они становятся крайне убедительными, потому что коллективно бояться проще. Они находят друг друга, объединяются», — объяснил он.

Доля ноофобов, на самом деле, мала — не больше 10%. Но панический страх приводит к тому, что люди ищут подтверждения своим опасениям среди подобных и начинают распространять дезинформацию в Сети. Таким образом, меньшинство производит колоссальное количество информации, создавая иллюзию тотального отказа от прививок.

Тема: Коронакризис
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