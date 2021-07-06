Омские власти бросились искать деньги ветеранам после вопроса Путину

Губернатор Омской области Александр Бурков дал подчиненным указания найти дополнительные деньги на выплаты ветеранам труда после прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, которому омич пожаловался на отмену надбавки к пенсии.

Пенсионер из Омска Владимир Васильков на ежегодной прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным на прошлой неделе спросил, почему убрали надбавку к пенсии, которую он получал как ветеран труда. Местные власти объяснили это индексацией.

«Губернатор распорядился найти дополнительные 350 миллионов рублей, чтобы все жители Омской области, которым присвоено это почетное звание, могли получать ежемесячную доплату в 550 рублей», – сообщила администрация Омской области.

Также омское отделение «Единой России» сообщило, что планирует разработать меры поддержки ветеранов труда, связанные с социальной сферой и медицинским обслуживанием.