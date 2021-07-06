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Первый канал раскрыл сюжет второго сезона сериала «Триггер»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено пресс-службой Первого канала

Съемки второго сезона сериала «Триггер» с Максимом Матвеевым в главной роли завершились 3 июля. Дата премьеры новых серий пока не называется, но Первый канал уже раскрыл сюжет продолжения истории.

Сериал «Триггер» рассказывает о работе психолога Артема Стрелецкого. Он не проводит с пациентами много долгих сеансов, а провокационными методами решает их проблемы за одну встречу. За радикальные методы его не признает сообщество психологов.

Сюжет

Первый сезон «Триггера» завершился тем, что Стрелецкий узнаю жестокую правду о своей бывшей жене, отце и сыне. В новых сериях ему придется разбираться не только с чужими проблемами, но наладить собственную жизнь.

Сестра Артема, не подозревая о причинах его конфликта с отцом, принимает сторону папы, и конфликтует с братом из-за собственного возлюбленного Матвея, который продолжает работать помощником у Стрелецкого.

В то же время бывшая жена Артема находится в глубоком кризисе после всплывшей истории ее связи с отцом Артема, которая разрушила ей жизнь. Это порождает бессознательную агрессию по отношению к своему сыну, и Даша боится сама себя. Рядом с главным героем снова появляется девушка. Стрелецкому в непростой ситуации придется решить все проблемы с близкими и все же попытаться простить отца.

Герои

Кроме знакомых ранее героев в исполнении Максима Матвеева, Светланы Ивановой, Игоря Костолевского, Виктории Масловой, Романа Маякина, Ангелины Стречиной и Владислава Тирона, зрители также увидят в эпизодических ролях Макара Запорожского, Артёма Осипова, Николая Шрайбера, Екатерину Варнаву, Зою Бербер, Светлану Устинову, Антона Хабарова и многих других.

«Что касается Артема Стрелецкого, в продолжении вы увидите его переживания и работу над кейсами, которые, на мой взгляд, как и в первом сезоне, очень жизненные. А когда в драматургической основе существует это "настоящее", у актера рождается азарт и желание сыграть роль и выложиться на 200%. Уверен, что зрителя ожидает много любопытных открытий уже знакомых персонажей с совершенно другой стороны», — цитирует пресс-служба Первого канала актера Максима Матвеева.

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