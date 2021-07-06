Похолодание до +4 градусов придет в Новосибирскую область

Холодный фронт пройдет над Новосибирской областью, ночные температуры опустятся до +4 градусов, сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

По данным синоптиков, во вторник температуры еще будут высокими, но в среду ожидается похолодание. Ночью по области будет 7-12, местами до 17, днем – 20-25 градусов. Вероятны дожди и грозы, порывистый ветер.

В ночь на четверг будет 4-9, местами до 15 градусов. Дневные температуры в Новосибирской области будут на уровне 22-27 градусов тепла, осадков не ожидается.

В городе в ночь на среду будет 13-15, днем – 20-22 градусов. В четверг – 11-13 градусов ночью и 22-24 градусов днем.