Группа Anacondaz и PLC зашифровали 21 фильм в новом треке «Боевики»

Группа Anacondaz и рэпер PLC (Сергей Трущев) выпустили совместный трек «Боевики», где зашифровали 21 фильм.

В песне «Боевики», релиз которой состоялся 2 июля, есть отсылки к 21 фильму из 90-х. Это «Крепкий орешек», «Терминатор», «Судный день», «Миссия невыполнима», «Чужой», «Люди в черном», «Долгий поцелуй на ночь», «Достучаться до небес», «Лестница в небо», «Тупой и еще тупее» и другие.

В день премьеры трека музыканты объявили конкурс среди пользователей Сети, чтобы те нашли все зашифрованные названия. В треке звучат как прямые названия фильмов, так и намеки на них. Но слушатели нашли в песне даже те фильмы, которые изначально там заложены по смыслу не были.

«Было сложно, ведь многие услышали отсылки, которых мы не планировали… Но теперь они кажутся настолько очевидными и логичными ("Выстрелы в Далласе", например), что даже непонятно, что делать. Упоминая Костнера, я думал про фильм "Телохранитель", а Джо Пеши — крутой актер, но всегда второго плана. Но прямых отсылок к фильмам в этой строке не было», — подвел итоги конкурса рэпер PLC.