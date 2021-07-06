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Группа Anacondaz и PLC зашифровали 21 фильм в новом треке «Боевики»

Источник:
Sibnet.ru
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Группа Anacondaz и рэпер PLC (Сергей Трущев) выпустили совместный трек «Боевики», где зашифровали 21 фильм.

В песне «Боевики», релиз которой состоялся 2 июля, есть отсылки к 21 фильму из 90-х. Это «Крепкий орешек», «Терминатор», «Судный день», «Миссия невыполнима», «Чужой», «Люди в черном», «Долгий поцелуй на ночь», «Достучаться до небес», «Лестница в небо», «Тупой и еще тупее» и другие.

В день премьеры трека музыканты объявили конкурс среди пользователей Сети, чтобы те нашли все зашифрованные названия. В треке звучат как прямые названия фильмов, так и намеки на них. Но слушатели нашли в песне даже те фильмы, которые изначально там заложены по смыслу не были.

«Было сложно, ведь многие услышали отсылки, которых мы не планировали… Но теперь они кажутся настолько очевидными и логичными ("Выстрелы в Далласе", например), что даже непонятно, что делать. Упоминая Костнера, я думал про фильм "Телохранитель", а Джо Пеши — крутой актер, но всегда второго плана.  Но прямых отсылок к фильмам в этой строке не было», — подвел итоги конкурса рэпер PLC.

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Drronum

Никогда! Чем больше можно отбирать- тем больше хочется! Их будущее не здесь, ни в этой стране, потому...

Drronum

Опять прорывные инновации нас ожидают?)))))) Да мы же и так всю планету обогнали давно! И вот опять прорыв!

нина90

Это рывок ,но еще не прорыв! А так обычная стабильность) Времени на раскачку нет 🤣😀

rumatam

ну да ,сами себя не обидят............
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