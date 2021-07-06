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Вратарь сборной Латвии по хоккею погиб из‑за неисправного фейерверка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/m_kiv80

Вратарь клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» и хоккейной сборной Латвии Матисс Эдмунд Кивлениекс погиб в возрасте 24 лет. Ему в грудь попала петарда от неисправного фейерверка.

О смерти вратаря сообщили «Коламбус» и Федерация хоккея Латвии. Кивлениекс погиб во время вечеринки в городе Нови (штат Мичиган) вечером 4 июля — в День независимости США.

Причиной смерти Кивлениекса стала травма груди, полученная из-за случайного попадания заряда фейерверка, пишет агентство Associated Press со ссылкой на обнародованные полицией Нови результаты вскрытия. Изначально предполагалось, что смерть хоккеиста наступила из-за травмы головы, которую он получил, когда поскользнулся на бетоне, пытаясь избежать неисправных зарядов.

Кивлениекс в 2017 году присоединился к фарм-клубу «Коламбуса», а c сезона 2019/20 начал выступление за основную команду. Всего за карьеру хоккеист провел восемь матчей в НХЛ.

Кивлениекс был основным вратарем сборной Латвии на чемпионате мира 2021 года, на котором команда заняла 11-е место. Вратарь на этом турнире привел национальную команду к первой в истории победе над сборной Канады (2:0), отразив 38 бросков и получив награду лучшему игроку матча.

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Спорт #Хоккей #Происшествия
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