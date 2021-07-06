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Дедушка в Бурятии случайно убил внука бревном

Источник:
Sibnet.ru
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Бревно на траве
Фото: © СУ СК России по Бурятии

Следственный комитет по Бурятии возбудил уголовное дело после гибели четырехлетнего мальчика, которого случайно убил родной дедушка, ремонтируя трактор.

В субботу в Закаменской центральной районной больнице умер четырехлетний мальчик. Его привезли в госпиталь с обширными повреждениями головы из соседней деревни. В совершении преступления подозревается 49-летний дед ребенка.

По данным следствия, в субботу мужчина ремонтировал трактор. В дальнем конце придомового участка он взвалил на плечо тяжелое бревно, которое хотел использовать как рычаг, чтобы приподнять кабину. На полпути к трактору мужчина решил отдохнуть от ноши. Не осмотревшись и не заметив рядом маленького внука, он скинул вниз с плеча бревно. При падении оно придавило ребенка.

Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Если вину подозреваемого докажут, ему грозит до двух лет лишения свободы.

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