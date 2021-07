Диджеи Дэвид Гетта и MistaJam совместно с музыкантом Джоном Ньюманом исполнили песню Уитни Хьюстон «If You Really Love Me» («How Will I Know») в современном, летнем звучании.

«Кто может устоять перед припевом такой классической записи, как "How Will I Know"» — цитирует издание NME Гетта.

Релиз песни «How Will I Know» состоялся в 1985 году, песня вошла в альбом «Уитни Хьюстон» и получила награду MTV Video Music Award за лучшее женское видео.