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Певица Слава пожаловалась на потерю памяти из-за Covid-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © nastya_slava, instagram.com/nastya_slava

Певица Слава опубликовала в Instagram видео с концерта, где исполняет одну из новых песен, читая текст с листа. Она пожаловалась, что не может запомнить слова из-аз перенесенного коронавируса.

«Памяти нет! Два раза переболела ковидом! Поэтому новую песню "Без тебя меня нет" пою по листку!!! Спасибо за понимание и поддержку!!! Надеюсь скоро восстановлюсь», — написала Слава.

Релиз песни «Без тебя меня нет» состоялся в середине марта этого года. Тот факт, что певица не смогла запомнить текст своего трека не разочаровал поклонников. В комментариях они поддержали певицу и пожелали ей здоровья.

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