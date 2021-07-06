НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Дальнюю авиацию России подняли по тревоге

Источник:
Sibnet.ru
317 1
Фото: Andrey Belenko / CC BY 2.0

Части Дальней авиации ВКС России, дислоцированные в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях, подняты по тревоге в ходе начавшихся учений, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Экипажам Дальней авиации предстоит отработать перебазирование авиационной техники на оперативные аэродромы, полеты с дозаправкой в воздухе, боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям на полигонах», — говорится в сообщении.

В учениях будет задействовано стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС и самолеты-заправщики Ил-78.

«Летно-тактические учения с авиационными частями проходят под руководством командующего Дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и завершатся 9 июля», — сообщили в министерстве.

Еще по теме
Российский авианосец посчитали «черной дырой»
Подводный флот России проведет спецучения в Арктике
Снайперы уничтожили условного противника под Новосибирском
Маневры НАТО стартовали на Украине
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирск показал самый высокий спрос на специалистов по прививкам
Жара до +36 градусов установится в Бурятии
Грузовой поезд загорелся в Красноярском крае
Дедушка в Бурятии случайно убил внука бревном
Самое популярное
Представлен ноутбук отечественной разработки «Гравитон»
Путин подписал указ об единовременной выплате семьям с детьми
НАТО отказалось уводить боевые корабли из Черного моря
Названа дата выхода продолжения игры «Ведьмак»
Обсуждение (1)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
6 июля 22:00
(МСК)
Италия
Испания
7 июля 22:00
(МСК)
Англия
Дания
Весь календарь
Последние матчи
3 июля 22:00
(МСК)
Украина 0
Англия 4
3 июля 19:00
(МСК)
Чехия 1
Дания 2
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • ratibor-devil — 66 голосов
  • Elenapl5 — 38 голосов
  • MDIMAN — 38 голосов
написать кричалку
О самом главном
Любовный гороскоп: как целуются знаки Зодиака
Сова или жаворонок: как правильно спать
«Когда мой отпуск», или Что не прощают на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Оскар на велосипеде: один день с курьером
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Drronum

Никогда! Чем больше можно отбирать- тем больше хочется! Их будущее не здесь, ни в этой стране, потому...

Drronum

Опять прорывные инновации нас ожидают?)))))) Да мы же и так всю планету обогнали давно! И вот опять прорыв!

нина90

Это рывок ,но еще не прорыв! А так обычная стабильность) Времени на раскачку нет 🤣😀

rumatam

ну да ,сами себя не обидят............
Sibnet.Ru