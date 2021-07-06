Дальнюю авиацию России подняли по тревоге

Части Дальней авиации ВКС России, дислоцированные в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях, подняты по тревоге в ходе начавшихся учений, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Экипажам Дальней авиации предстоит отработать перебазирование авиационной техники на оперативные аэродромы, полеты с дозаправкой в воздухе, боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям на полигонах», — говорится в сообщении.

В учениях будет задействовано стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС и самолеты-заправщики Ил-78.

«Летно-тактические учения с авиационными частями проходят под руководством командующего Дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и завершатся 9 июля», — сообщили в министерстве.