НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Вышел трейлер второй части «Бендера» с Верой Брежневой

Источник:
Sibnet.ru
206 0
Фото: © кадр из видео

Певица Вера Брежнева сыграет одну из ключевых ролей в сиквеле фильма «Бендер: Начало». Новый фильм «Бендер: Золото империи» с Сергеем Безруковым в главной роли выйдет 15 июля.

Во второй части «Бендера» герои продолжат охоту за золотом империи. Бесценный жезл, сокровище, которое должно было обеспечить сказочную жизнь в солнечном Рио-да-Жанейро, ускользнуло из цепких рук Ибрагима Бендера и его молодого ученика Остапа и попало к Нестору Махно. Тот уверен: это далеко не единственная драгоценная реликвия, спрятанная в окрестностях.

Так красные, белые, бандиты и партизаны ввязываются в гонку за мифическим золотом, и Ося вместе с жуликом-наставником Ибрагимом должен превзойти себя, чтобы не попасться и заполучить жезл. А заодно — вернуть доверие прекраснейшей девушки, которая разочаровалась в Осе и выходит замуж.

В трейлере, который опубликовали за две недели до премьеры, появилась героиня в исполнении Веры Брежневой. Судя по видео, она играет старого врага Ибрагима.

Еще по теме
Легендарный Владимир Меньшов: последние работы в кино
Мультфильм «Лука» сохранил лидерство в кинопрокате
Фильм «Архипелаг» о подвиге российских ученых эксклюзивно вышел в Wink
Спортивную драму «Один вдох» покажут на Первом канале
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирск показал самый высокий спрос на специалистов по прививкам
Жара до +36 градусов установится в Бурятии
Грузовой поезд загорелся в Красноярском крае
Дедушка в Бурятии случайно убил внука бревном
Самое популярное
Представлен ноутбук отечественной разработки «Гравитон»
Путин подписал указ об единовременной выплате семьям с детьми
НАТО отказалось уводить боевые корабли из Черного моря
Названа дата выхода продолжения игры «Ведьмак»
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
6 июля 22:00
(МСК)
Италия
Испания
7 июля 22:00
(МСК)
Англия
Дания
Весь календарь
Последние матчи
3 июля 22:00
(МСК)
Украина 0
Англия 4
3 июля 19:00
(МСК)
Чехия 1
Дания 2
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • ratibor-devil — 66 голосов
  • Elenapl5 — 38 голосов
  • MDIMAN — 38 голосов
написать кричалку
Картина дня
Володин пожелал, чтобы Путин правил «как можно дольше»
Лавров пообещал жестко отвечать на выпады США
Дальнюю авиацию России подняли по тревоге
Минфин скупит рекордное количество валюты
О самом главном
Любовный гороскоп: как целуются знаки Зодиака
Сова или жаворонок: как правильно спать
«Когда мой отпуск», или Что не прощают на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Оскар на велосипеде: один день с курьером
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Все статьи
Самое обсуждаемое
22
Представлен ноутбук отечественной разработки «Гравитон»
21
Россия получила стратегию национальной безопасности
19
Путин подписал 135 законов за два дня
17
Правительство повысит налоги ради «стратегических инициатив»
16
НАТО отказалось уводить боевые корабли из Черного моря
Sibnet.Ru