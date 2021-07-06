Вышел трейлер второй части «Бендера» с Верой Брежневой

Певица Вера Брежнева сыграет одну из ключевых ролей в сиквеле фильма «Бендер: Начало». Новый фильм «Бендер: Золото империи» с Сергеем Безруковым в главной роли выйдет 15 июля.

Во второй части «Бендера» герои продолжат охоту за золотом империи. Бесценный жезл, сокровище, которое должно было обеспечить сказочную жизнь в солнечном Рио-да-Жанейро, ускользнуло из цепких рук Ибрагима Бендера и его молодого ученика Остапа и попало к Нестору Махно. Тот уверен: это далеко не единственная драгоценная реликвия, спрятанная в окрестностях.

Так красные, белые, бандиты и партизаны ввязываются в гонку за мифическим золотом, и Ося вместе с жуликом-наставником Ибрагимом должен превзойти себя, чтобы не попасться и заполучить жезл. А заодно — вернуть доверие прекраснейшей девушки, которая разочаровалась в Осе и выходит замуж.

В трейлере, который опубликовали за две недели до премьеры, появилась героиня в исполнении Веры Брежневой. Судя по видео, она играет старого врага Ибрагима.