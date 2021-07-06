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Курс самообороны от медведя для женщин запустили в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Фитнес-клуб NRGym в Красноярске запустил для женщин курс «Самооборона при нападении медведя», в качестве мишени используется мужчина в ростовой кукле розового медведя.

В последнее время в Красноярске все чаще замечают следы медведя вблизи мест отдыха людей, известен трагический случай в Ергаки. Недавно повезло школьнице, от медведя ее спас участковый в поселке на севере Красноярского края. 

«Городские жители совсем не готовы психологически с медвежьей встречей. Женщины более подвержены страху от случайного столкновения или нападения медведя», — говорится в сообщении.

Тренер фитнес-клуба, который сталкивался с медведем, разработал серию бесплатных курсов, включая психологическую и физическую подготовку.


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