Курс самообороны от медведя для женщин запустили в Красноярске

Фитнес-клуб NRGym в Красноярске запустил для женщин курс «Самооборона при нападении медведя», в качестве мишени используется мужчина в ростовой кукле розового медведя.

В последнее время в Красноярске все чаще замечают следы медведя вблизи мест отдыха людей, известен трагический случай в Ергаки. Недавно повезло школьнице, от медведя ее спас участковый в поселке на севере Красноярского края.

«Городские жители совсем не готовы психологически с медвежьей встречей. Женщины более подвержены страху от случайного столкновения или нападения медведя», — говорится в сообщении.



Тренер фитнес-клуба, который сталкивался с медведем, разработал серию бесплатных курсов, включая психологическую и физическую подготовку.