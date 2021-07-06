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Работу кафе в Красноярском крае ограничили из-за пандемии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Кафе и рестораны в Красноярском крае с 7 июля должны будут работать до 23.00, сообщает правительство региона.

Согласно изменениям в указе губернатора с 7 июля, организации общественного питания должны работать в режиме с 07.00 до 23.00. Ограничения не коснутся обслуживания на вынос, доставки заказов, организации питания для работников, деятельности общепита в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и объектах дорожного сервиса.

Сохраняется запрет на работу танцполов внутри помещений общепита. Фуд-корты в ТРЦ продолжат работать только в режиме обслуживания на вынос и доставки заказов.

Театры, кинотеатры, концертные организации, а также учреждения культуры и искусства функционируют при условии заполнения не более чем на 50% от общей вместимости.

Также не более 50% пропускной способности должна составлять загрузка спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, крытых спортивных сооружений.

Приостановлена до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки работа различных аттракционов – как в помещениях, так и на открытом воздухе, и аквапарков.

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