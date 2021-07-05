Путин лично поздравит Кузбасс с 300‑летием

Президент Владимир Путин во вторник, 6 июля, посетит Кемеровскую область, где примет участие в праздновании 300-летия Кузбасса, сообщила пресс-служба Кремля.

Президент приедет в Кемерово. Он возложит цветы к монументу «Память шахтерам», а также посетит Кемеровское президентское кадетское училище и строящийся культурно-образовательный комплекс Сибирского кластера искусств.

Также глава государства проведет двустороннюю встречу с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым.

Празднование 300-летия Кузбасса продлится с 6 по 10 июня. Мероприятия не отменены, хотя в регионе увеличилось число зараженных коронавирусом.