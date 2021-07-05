Представлен самый дорогой смартфон Huawei

Фото: © Caviar
Компания Caviar предложила пользователям самый дорогой смартфон Huawei — модель Mate 40 Pro обойдется в 71 тысячу долларов.
Смартфон выпущен ограниченной партией из восьми штук, для отделки корпуса используется золото и нефрит. При этом технологическая «начинка» аппарата стандартная, она ничем не отличается от серийной модели.
Эксклюзивная серия носит название «Драгоценная гармония», при этом три смартфона из восьми были зарезервированы еще до выпуска. Остальные будут доступны для свободной продажи состоятельным гражданам.
В оформлении драгоценных Huawei Mate 40 Pro использовались народные китайские мотивы — так, на корпусе изображена зеленая черепаха, которая смотрит на белокрылого аиста, раскинувшего крылья в небе.
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