НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Представлен самый дорогой смартфон Huawei

Источник:
Sibnet.ru
203 1
Фото: © Caviar

Компания Caviar предложила пользователям самый дорогой смартфон Huawei — модель Mate 40 Pro обойдется в 71 тысячу долларов.

Смартфон выпущен ограниченной партией из восьми штук, для отделки корпуса используется золото и нефрит. При этом технологическая «начинка» аппарата стандартная, она ничем не отличается от серийной модели.

Эксклюзивная серия носит название «Драгоценная гармония», при этом три смартфона из восьми были зарезервированы еще до выпуска. Остальные будут доступны для свободной продажи состоятельным гражданам.

В оформлении драгоценных Huawei Mate 40 Pro использовались народные китайские мотивы — так, на корпусе изображена зеленая черепаха, которая смотрит на белокрылого аиста, раскинувшего крылья в небе.

Еще по теме
Назван лучший смартфон 2021 года
Смартфоны Xiaomi получат режим высокой производительности
Смартфон-хамелеон научили менять цвет корпуса
Разработана технология «мгновенной» зарядки смартфонов
смотреть все
Технологии #Смартфоны
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Двое рабочих погибли на свиноферме в Красноярском крае
Жители Иркутска завернули тело в ковер и спрятали в кустах
Пересмена экипажей Росгвардии на Восходе встревожила новосибирцев
Женщина без прав въехала в палатку с детьми под Новосибирском
Самое популярное
Псаки ответила на высказывания Путина по инциденту в Черном море
Вступил запрет на продажу сигарет дешевле 108 рублей за пачку
Представлен ноутбук отечественной разработки «Гравитон»
НАТО отказалось уводить боевые корабли из Черного моря
Обсуждение (1)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
6 июля 22:00
(МСК)
Италия
Испания
7 июля 22:00
(МСК)
Англия
Дания
Весь календарь
Последние матчи
3 июля 22:00
(МСК)
Украина 0
Англия 4
3 июля 19:00
(МСК)
Чехия 1
Дания 2
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • ratibor-devil — 66 голосов
  • Kohka76 — 35 голосов
  • Elenapl5 — 34 голоса
написать кричалку
Картина дня
Правительство повысит налоги ради «стратегических инициатив»
Зеленский призвал Европу объединиться против России
Минфин скупит рекордное количество валюты
Российский авианосец посчитали «черной дырой»
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Иркут 69

Скорее эти упыри одобрят налог на бедность...

Nik3316

ЦитатаВ ходе рассмотрения было указано, что принятие документа приведет к возникновению двойного налогообложения.Акцизы...

лачинов

Ну вы еще вспомните "... не более двух сроков ...".

Drronum

Никогда! Чем больше можно отбирать- тем больше хочется! Их будущее не здесь, ни в этой стране, потому...
Sibnet.Ru