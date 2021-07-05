Минфин скупит рекордное количество валюты

Минфин России с 7 июля по 5 августа потратит 296 миллиардов рублей на покупку валюты, сообщает пресс-служба ведомства.

Объем интервенции на валютном рынке станет рекордным с февраля 2020 года, государство намерено купить более 4 миллиардов долларов, которые отправятся на пополнение ФНБ. Ежедневно Центробанк по поручению правительства будет закупать валюту на 13,5 миллиардов рублей.

Интервенции Минфина поступательно увеличиваются по мере того, как растут цены на нефть. В предстоящем месяце бюджет получит примерно 242 миллиарда рублей доходов от цен на нефть выше планки «отсечения» бюджетного правила.

К этой сумме добавятся 54,1 миллиарда рублей сверхплановых доходов предыдущего месяца. До конца июля Минфин направит в ФНБ более 14 миллиардов долларов. Операции по наполнению фонда возобновились в январе 2021 года.

При этом эксперты отмечают, что массовые закупки валюты не даю рублю заметно укрепляться — цена нефти марки Brent подскочила до 76 долларов за баррель, обновив рекорды осени 2018 года, однако курс доллара остается в диапазоне 73—76 рублей.