Блогер Марьяна Ро обнажилась на природе

Популярный блогер Марьяна Ро решила отдохнуть на природе, но летняя жара заставила девушку отказаться от купальника — в Instagram появились фотографии, на которых она позирует совершенно обнаженной.

Из одежды на 21-летней девушке только огромный белый бант. При этом для позирования Марьяна выбрала достаточно целомудренную позу — она прикрыла грудь рукой, а также скрестила ноги.

Автором снимков стала ее подруга. «Реченька прохладою манит, обещая смыть остатки горя, девушка купается в цветах, трогает кувшинки водяные. Капельки воды на волосах, и глаза — как омуты речные», — подписала она фото.

Марьяна Ро стала известной в 2014 году, когда начала активно снимать ролики на YouTube и встречаться с блогером Ивангаем. На тот момент ей было 14 лет. В 2016 году пара распалась, сейчас девушка встречается с рэпером Face.