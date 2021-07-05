Xiaomi представила доступный инновационный зонт

Компания Xiaomi представила автоматический зонт обратного складывания, который оснащен светодиодным фонариком.

При производстве используется тканевый материал высокой плотности 210T с гидрофобным покрытием снаружи. Устройство открывается за одну секунду, а фонарик дальнобойностью до десяти метров имеет регулируемый наклон для удобного освещения дороги.

В сложенном состоянии вода не стекает на ручку, пользователи могут слить оставшуюся воду, просто перевернув зонт. Каркас зонта изготовлен из прочного стекловолокна, что дает дополнительную устойчивость конструкции в сочетании с минимальным весом.

Внутренняя часть имеет виниловое покрытие, которое на 99%блокирует свет и тепло. Поэтому такой зонт можно также эффективно использовать против палящего солнца. Еще одной примечательной особенностью зонта является его цена — всего 11 долларов.