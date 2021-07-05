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Компьютер подсчитал максимальную продолжительность жизни

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

Максимальная продолжительность жизни людей к 2100 году составит 125-132 года, такой прогноз выдал искусственный интеллект, который учел множество факторов, включая развитие медицины, генетики, изменение окружающей среды.

Расчеты велись по методу статистического моделирования с использованием байесовских популяционных прогнозов учеными Вашингтонского университета в США, пишет Demographic Research.

Так, вероятность того, что к 2100 году человек сможет дожить до 126 лет, равна 89%, до 128 — 44%, а до 130 — 13%, следует из полученной модели. При этом увеличение продолжительности жизни возможно только в том случае, если медицина сохранит темпы развития.

Сейчас максимум зафиксирован на уровне 122 лет, до этого возраста дожила француженка Жанна Луиза Кальман. Приблизилась к рекорду японка Канэ Танака, которой исполнилось 118 лет, она сохраняет шансы его обновить.

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Жизнь #Здоровье #Наука
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