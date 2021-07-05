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Самая красивая легкоатлетка выступит на Олимпиаде

Источник:
Sibnet.ru
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Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт, которую многие СМИ признают эталоном красоты и женственности, выступит на Олимпийских играх в Токио.

«Токио зовет — я еду на Олимпиаду! Все еще кажется нереальным! Я так благодарна, и в то же время рада испытать то чувство, о котором мечтала с момента начала моей спортивной карьеры. Вперед! Не могу дождаться этого события», — написала бегунья в Instagram.

Шмидт 22 года. На ее счету серебряная медаль юниорского чемпионата Европы по легкой атлетике 2017 года, а также бронза в эстафете на европейском легкоатлетическом первенстве до 23 лет в 2019 году.

В 2017 году издание Busted Coverage признало девушку самой сексуальной спортсменкой мира.

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