Жители Иркутска завернули тело в ковер и спрятали в кустах

Двое жителей Иркутской области убили мужчину из-за ревности, а чтобы скрыть тело, завернули его в ковер и выбросили в кусты. На тело наткнулись прохожие, сообщило региональное СУ СК России.

В субботу ночью в дежурную часть полиции жители Иркутска сообщили о том, что в кустах вблизи одного из домов на проспекте Маршала Жукова лежит тело мужчины с признаками насильственной смерти.

Полицейским удалось быстро установить и задержать подозреваемых. Ими оказались двое мужчин 33 и 36 лет. Следователям они объяснили, что из-за ревности избили знакомого, а когда увидели, что мужчина скончался, завернули его в ковер и вынесли из квартиры на улицу.

Подозреваемым предъявили обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). Им грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие просит суд заключить обоих под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.