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Правительство повысит налоги ради «стратегических инициатив»

Источник:
«Ведомости»
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Правительство обсуждает концепцию дополнительной настройки налоговой системы, которая должна ежегодно приносить в бюджет 400 миллиардов рублей. Деньги нужны для «стратегических инициатив» — комплекса новых прорывных проектов.

В рамках такой настройки предполагается повысить налог на добычу полезных ископаемых для металлургической отрасли, налог на дополнительный доход для нефтяной отрасли, ввести новый акцизы и увеличить налогообложение состоятельных лиц, пишут «Ведомости».

В прошлом году власти уже повышали НДПИ для металлургов, однако новая концепция подразумевает усиление нагрузки на виды сырья, для которых повышения не было, в частности на драгоценные металлы, уточнил собеседник издания.

Что касается акцизов, они могут быть пересмотрены на некоторые виды алкоголя и сахаросодержащие напитки. По каждой категории правительство рассчитывает увеличить доходы бюджета примерно на 100 миллиардов рублей.

При этом от дополнительных средств зависит, реализуются ли стратегические инициативы полностью или частично. Еще одним вариантом реализации прорывных проектов является секвестр бюджета.

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