Российский авианосец посчитали «черной дырой»

Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» находится в плачевном состоянии и остается «черной дырой» ВМФ России, констатировали американские эксперты.

Капитальный ремонт и модернизация корабля начались еще в 2017 году, однако спустя почти половину десятилетия работы с ним не завершены, пишет издание 19FortyFive. Предполагается, что авианосец выйдет в море только в 2023 году.

Издание отмечает, что отставание в сроках обусловлено несколькими факторами, в частности, задержками в поставках оборудования, серьезной аварией плавучего дока ПД-50, пожаром в ходе ремонта и «коррупцией».

«Будущее военного корабля неоднократно подвергалось сомнению, поскольку у России нет достаточно большого сухого дока, чтобы обслуживать корабль, но работа продолжается, по крайней мере, на бумаге», — указывает автор материала.