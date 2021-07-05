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Российский авианосец посчитали «черной дырой»

Источник:
19FortyFive
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» находится в плачевном состоянии и остается «черной дырой» ВМФ России, констатировали американские эксперты.

Капитальный ремонт и модернизация корабля начались еще в 2017 году, однако спустя почти половину десятилетия работы с ним не завершены, пишет издание 19FortyFive. Предполагается, что авианосец выйдет в море только в 2023 году.

Издание отмечает, что отставание в сроках обусловлено несколькими факторами, в частности, задержками в поставках оборудования, серьезной аварией плавучего дока ПД-50, пожаром в ходе ремонта и «коррупцией».

«Будущее военного корабля неоднократно подвергалось сомнению, поскольку у России нет достаточно большого сухого дока, чтобы обслуживать корабль, но работа продолжается, по крайней мере, на бумаге», — указывает автор материала.

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