НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Цифровой генетический паспорт выдадут россиянам

Источник:
ТАСС
346 3
Фото: © sputnikvaccine.com

Генетические цифровые паспорта появятся в России, профили будут создавать для новорожденных, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В паспорт войдет информация геномного секвенирования — это определение последовательности нуклеотидов в молекуле ДНК. С помощью такого анализа можно определить геном человека.

Секвенирование помогает определить причины наследственных заболеваний, спрогнозировать патогенные мутации при планировании семьи и узнать о предрасположенности к различным болезням, включая рак.

«С помощью биоинновационных технологий мы создаем своего рода цифровой паспорт — оцифрованный генетический паспорт человека»,— сказал Мурашко на встрече со студентами Уральского государственного медицинского университета в ходе визита в Екатеринбург.

Генетическая паспортизация населения обозначена в президентском указе №97 от 11 марта 2019 года «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу».

Еще по теме
Обязательную вакцинацию от COVID ввели в Омской области
Санврачи рекомендовали сокращение рабочего дня в жару
ГИБДД дала советы для водителей в жару
Врач поделился правилами безопасной ходьбы босиком
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Двое рабочих погибли на свиноферме в Красноярском крае
Жители Иркутска завернули тело в ковер и спрятали в кустах
Пересмена экипажей Росгвардии на Восходе встревожила новосибирцев
Женщина без прав въехала в палатку с детьми под Новосибирском
Самое популярное
Черная дыра нарушила фундаментальный закон физики
Власти Кузбасса бешеными темпами взялись за проблему с детсадом
Загадочная комета «обстреляла» Землю спиртом
Псаки ответила на высказывания Путина по инциденту в Черном море
Обсуждение (3)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
6 июля 22:00
(МСК)
Италия
Испания
7 июля 22:00
(МСК)
Англия
Дания
Весь календарь
Последние матчи
3 июля 22:00
(МСК)
Украина 0
Англия 4
3 июля 19:00
(МСК)
Чехия 1
Дания 2
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • ratibor-devil — 62 голоса
  • Kohka76 — 34 голоса
  • MDIMAN — 30 голосов
написать кричалку
О самом главном
Сова или жаворонок: как правильно спать
«Когда мой отпуск», или Что не прощают на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Оскар на велосипеде: один день с курьером
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Иркут 69

Скорее эти упыри одобрят налог на бедность...

Nik3316

ЦитатаВ ходе рассмотрения было указано, что принятие документа приведет к возникновению двойного налогообложения.Акцизы...

лачинов

Ну вы еще вспомните "... не более двух сроков ...".

AK47PROSecurity

Что там импортного? Матрица? - Нет.Компоненты (конденсаторы, резисторы, транзисторы, катушки и так далее)?...
Sibnet.Ru