Цифровой генетический паспорт выдадут россиянам

Генетические цифровые паспорта появятся в России, профили будут создавать для новорожденных, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В паспорт войдет информация геномного секвенирования — это определение последовательности нуклеотидов в молекуле ДНК. С помощью такого анализа можно определить геном человека.

Секвенирование помогает определить причины наследственных заболеваний, спрогнозировать патогенные мутации при планировании семьи и узнать о предрасположенности к различным болезням, включая рак.

«С помощью биоинновационных технологий мы создаем своего рода цифровой паспорт — оцифрованный генетический паспорт человека»,— сказал Мурашко на встрече со студентами Уральского государственного медицинского университета в ходе визита в Екатеринбург.

Генетическая паспортизация населения обозначена в президентском указе №97 от 11 марта 2019 года «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу».