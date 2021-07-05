Легендарный Владимир Меньшов: последние работы в кино

Актер, режиссер и сценарист Владимир Меньшов скончался на 82-ом году жизни от последствий коронавируса. Для российского и советского кинематографа он — знаковая личность. Меньшов один из немногих российских обладателей «Оскара», его фильмы — визитные карточки отечественного кино. Вспомним последние работы Владимира Меньшова.

Зрители знают Меньшова по фильмам «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Розыгрыш», где он выступил в качестве режиссера. Но за плечами артиста более сотни актерских работ. В подборке последние фильмы с участием легенды.

«Крик тишины»

Военная драма, 2019 год, режиссер: Владимир Потапов

Действие фильма разворачивается в блокадном Ленинграде. Это история про девочку-подростка Катю, на долю которой выпала забота о маленьком мальчике, которого бросила мать во время эвакуации.

Фото: © кадр из фильм «Крик тишины»

В «Крике тишины» Владимир Меньшов играет второстепенную роль продавца Антона Ивановича. Актерская работа в этом фильме стала его последней, вышедшей на экраны.

«Новогодний переполох»

Комедия, 2017 год, режиссер: Кирилл Папакуль

По сюжету в канун Нового года к отставному генералу Георгию Ивановичу Морозову приезжают родственники. Кажется, дети и внуки прибыли, чтобы вместе весело провести праздники, но на самом деле они ведут борьбу за наследство.

Владимир Меньшиков сыграл в фильме главную роль — генерала Морозова. По итогам первой недели показа фильм попал в топ-5 по кассовым сборам в России. Общие сборы составили 54 миллиона рублей.

«После тебя»

Драма, 2016 год, режиссер: Анна Матисон

Фильм «После тебя» рассказывает о бывшем солисте Большого театра, который после тяжелой травмы завершает карьеру на сцене. Он работает в собственной балетной школе, где унижает и презирает всех учеников. Однажды он узнает, что ему грозит паралич и решает воплотить свою мечту — поставить грандиозный балет.

Фото: © кадр из фильма «После тебя»

Главная роль в драме «После тебя» исполнил Сергей Безруков, а Меньшов сыграл его отца — офицера Германа Темникова. Также в фильме играют Анастасия Безрукова, Алена Бабенко, Тамара Акулова.

«Зеленая карета»

Драма, 2015 год, режиссер: Олег Асадулин

В фильме «Зеленая карета» речь идет об известном режиссере Вадиме Раевском, у которого есть все: деньги, красивые женщины, всеобщее признание. Его новый фильм даже выдвигают на «Оскар». Но в один миг его привычный мир рушится. Вадим пытается разобраться в случившемся, но чем дальше он заходит в своем расследовании, тем больше шокирующих подробностей ему открывается.

Фото: © кадр из фильма «Зеленая карета»

Владимир Меньшов сыграл в картине второстепенную роль профессора и мастера курса Олега Добролюбова. Но компанию ему составили не менее интересные актеры — Андрей Мерзликин, Виктория Исакова, Анна Чиповская, Ян Цапик и другие.

«Легенда №17»

Спортивная драма, 2012 год, режиссер: Николай Лебедев

«Легенда №17» один из ярких фильмов отечественного кинематографа последнего десятилетия. Он рассказывает о судьбе и пике карьеры легендарного советского хоккеиста Валерия Харламова и первом матче «Суперсерии СССР — Канада» 1972 года.

Главная роль в картине у Данилы Козловского. Меньшов сыграл в фильме куратора хоккея из ЦК КПСС Эдуарда Балашова (прототип Георгия Рогульского). За эту роль актер получил премию «Золотой орел — 2014» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».