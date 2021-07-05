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Пересмена экипажей Росгвардии на Восходе встревожила новосибирцев

Источник:
Sibnet.ru
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Новосибирцы пожаловались на то, что сотрудники Росгвардии оцепили тротуар на улице Восход. Источник в силовых структурах объяснил происходящее пересменой экипажей.

Днем в понедельник на пересечении улиц Восход и Якушева выстроились сотрудники Росгвардии. Местные жители пожаловались на то, что не могут пройти привычной дорогой, их отправляли дворами. Прохожие предположили, что улицу оцепили из-за какого-то ЧП.

«Экипажи приехали, пересменка у них. Ничего такого не произошло», – рассказал Sibnet.ru источник в силовых структурах региона.

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ЧП #Происшествия #Силовые структуры
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