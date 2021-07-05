Женщина без прав въехала в палатку с детьми под Новосибирском

Женщина за рулем без водительских прав насмерть сбила пешехода и врезалась в палатку с детьми в Искитимском районе Новосибирской области, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным полиции, смертельная авария произошла вечером в субботу. 50-летняя водитель Suzuki Grand Vitara на берегу Обского водохранилища в районе села Завьялово Искитимского района насмерть сбила 29-летнюю женщину, которая находилась возле туристической палатки, а после врезалась в саму палатку, где было двое детей.

В результате аварии две девочки трех и шести лет попали в больницу. Предстоит установить, употребляла ли водитель алкоголь или наркотики. Пока выяснилось, что у нее нет водительских прав.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека», санкции которой предусматривают до пяти лет заключения. Полиция уточнила, что все участники инцидента – жители Кузбасса.