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Женщина без прав въехала в палатку с детьми под Новосибирском

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Новосибирской области

Женщина за рулем без водительских прав насмерть сбила пешехода и врезалась в палатку с детьми в Искитимском районе Новосибирской области, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным полиции, смертельная авария произошла вечером в субботу. 50-летняя водитель Suzuki Grand Vitara на берегу Обского водохранилища в районе села Завьялово Искитимского района насмерть сбила 29-летнюю женщину, которая находилась возле туристической палатки, а после врезалась в саму палатку, где было двое детей.

В результате аварии две девочки трех и шести лет попали в больницу. Предстоит установить, употребляла ли водитель алкоголь или наркотики. Пока выяснилось, что у нее нет водительских прав.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека», санкции которой предусматривают до пяти лет заключения. Полиция уточнила, что все участники инцидента – жители Кузбасса.

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ЧП #ДТП
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