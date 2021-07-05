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Дело о двойном убийстве 19-летней давности поступило в суд Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Кабанский районный суд Бурятии рассмотрит дело об убийстве двух девушек, произошедшее в 2002 году. Трое фигурантов — бывшие сотрудники МВД.

Суд готовится к рассмотрению дела об убийстве двух девушек 17 и 18 лет. Тела девушек нашли в 2002 году в четырех километрах от автодороги «Иркутск-Чита» в местности «Клюквенная падь» на территории Кабанского района.

Тела были изувечены. Тогда преступление не раскрыли, но работа по нему не прекращалась. В 2019 году сотрудники отдела по раскрытию преступлений нашли новые обстоятельства, которые, спустя 17 лет, позволили выйти на след злоумышленников.

Через несколько дней следствие предъявило обвинение трем бывшим милиционерам. По данным следствия, в ночь на 10 августа 2002 года сотрудники милиции вместе с девушками приехали в лес, где устроили застолье. Произошла ссора, и мужчины убили девушек.

Согласно данным картотеки суда, подозреваемым вменяют обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), статьи 30 УК РФ и 105 УК РФ (покушение на убийство), 126 УК РФ (похищение человека) и 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия).

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Бурятия #Криминал #ЧП
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