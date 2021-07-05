Сибирские регионы возглавили рейтинг самых бедных

Аналитики составили рейтинг регионов страны по уровню доходов населения, последние строчки заняли республики Алтай и Тыва.

Рейтинг представило РИА «Новости». В качестве основного показателя выступило отношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона (медиана – уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50 процентов – ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

Самыми богатыми регионами в стране оказались Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, а также Москва.

Две последних строчки рейтинга заняли республики Алтай и Тыва. Также в нижней части списка, на 70 и 71 местах соответственно, оказались Алтайский край и Хакасия. Самым богатым сибирским регионом признана Новосибирская область – она находится на 26 строчке.