НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Сибирские регионы возглавили рейтинг самых бедных

Источник:
Sibnet.ru
144 0
Фото: © Sibnet.ru

Аналитики составили рейтинг регионов страны по уровню доходов населения, последние строчки заняли республики Алтай и Тыва.

Рейтинг представило РИА «Новости». В качестве основного показателя выступило отношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона (медиана – уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50 процентов – ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

Самыми богатыми регионами в стране оказались Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, а также Москва.

Две последних строчки рейтинга заняли республики Алтай и Тыва. Также в нижней части списка, на 70 и 71 местах соответственно, оказались Алтайский край и Хакасия. Самым богатым сибирским регионом признана Новосибирская область – она находится на 26 строчке.

Еще по теме
Центробанк объяснил возвращение 10‑рублевой купюры
Правительство раскритиковало введение налога на роскошь
Путин освободил некоторых россиян от налогов
Путин подписал указ об единовременной выплате семьям с детьми
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Дело о двойном убийстве 19-летней давности поступило в суд Бурятии
Сибирские регионы возглавили рейтинг самых бедных
Холодный фронт накроет Новосибирск
Червовый туз украсил шлем вратаря «Сибири» Сятери
Самое популярное
Черная дыра нарушила фундаментальный закон физики
Власти Кузбасса бешеными темпами взялись за проблему с детсадом
Новую пенсионную реформу проведут в России
Путин объяснил подорожание картошки до уровня бананов
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
6 июля 22:00
(МСК)
Италия
Испания
7 июля 22:00
(МСК)
Англия
Дания
Весь календарь
Последние матчи
3 июля 22:00
(МСК)
Украина 0
Англия 4
3 июля 19:00
(МСК)
Чехия 1
Дания 2
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • Adminsanek — 173 балла
  • chebo17 — 172 балла
  • Voloshin Serega — 167 баллов
сделать прогноз
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
30
Вступил запрет на продажу сигарет дешевле 108 рублей за пачку
22
Представлен ноутбук отечественной разработки «Гравитон»
21
Россия получила стратегию национальной безопасности
18
Путин объяснил подорожание картошки до уровня бананов
17
Псаки ответила на высказывания Путина по инциденту в Черном море
Sibnet.Ru