Холодный фронт накроет Новосибирск

Жара в Новосибирске ослабнет с прохождением холодного фронта, ожидаются дожди и грозы, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Завтра еще жара пока, перед холодным фронтом, а уже (в среду) он пройдет по востоку через Новосибирск. Будет сопровождаться развитием облачности с кратковременными грозами, дождями, усилением ветра до 16 метров в секунду, по области – до 21 метра в секунду», – рассказала синоптик.

В ночь на вторник будет 20-22 градусов, днем – 29-31. В ночь на среду – 13-15 градусов, днем – 20-22 градусов.

Четверг ожидается уже преимущественно без осадков, но ночью еще будет дуть порывистый ветер. Ночные температуры будут на уровне 11-13, днем – 22-24 градусов.

«Несколько ослабнет жара, но уже числа 10 (в субботу) начнется нарастание тепла и снова будет до 30 градусов, по крайней мере, по области», – добавила собеседница.