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Червовый туз украсил шлем вратаря «Сибири» Сятери

Источник:
Sibnet.ru
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Новый шлем вратаря хоккейного клуба «Сибирь» Харри Сятери будет украшен символом команды снеговиком с червовым тузом. Фото элемента экипировки спортсмена опубликовано в Instagram-аккаунте «Сибири».

В шлеме с червовым тузом Сятери будет защищать ворота ХК «Сибирь» в новом сезоне — 2021/2022. Харри Сятери играет за «Сибирь» с 2019 года.

Одним из первых хоккеистов, кто разрисовал свою маску, стал канадский вратарь Джеральд Майкл Чиверс. Он был вдохновлен на создании узора из стежков, когда шайба попала ему в лицо во время тренировки. Сначала он в шутку нарисовал на маске шов, а затем, каждый раз на месте удара шайбы появлялся новый рисунок.   

Сейчас среди голкиперов НХЛ популярны рисунки мультяшек, автомобилей, девушек, монстров, животных и различных вариаций, связанных с прозвищем или фамилией игрока.

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