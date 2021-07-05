Обозначены сроки выпуска в России электромобилей и авто на водороде

Выпуск автомобилей с водородными двигателями начнется в России в 2024 году, а электромобилей — раньше, заявил глава Мипромторга Денис Мантуров.

Первым в 2024 году должен появиться водородный автобус, так как это поручение президента. По легковому авто сроки аналогичные. «До определенного момента их производство (водородных автомобилей) не будет массовым... А что касается электромобилей, то это произойдет даже раньше», — отметил министр в интервью ТАСС.

По его словам, большинство работающих в стране иностранных автоконцернов уже прорабатывают возможность выпуска в России электромобилей. Минпромторг планирует заключать специнвестконтракты по комплектующим электромашин, в том числе с производителями компонентов силовой электроники и систем накопления энергии.

При этом собственные разработки в России тоже есть: у таких отечественных компаний, как Zetta, КамАЗ, УАЗ. Мантуров добавил, что не стоит забывать и о гибридах, например об Aurus. Через пять лет ожилается производство не менее 28 тысяч электротранспортных средств, а к 2030 году оно составит минимум 10% от общего объема производства.

Но полный отказ от двигателей внутреннего сгорания произойдет нескоро. Также Мантуров видит перспективы автомобилей на компримированном и сжиженном газе, который еще долго будет использоваться в стране.