Красноярский суд вынес приговор по резонансному убийству

Центральный районный суд Красноярска приговорил Андрея Шилова и Сергея Шмелева к 14,5 годам лишения свободы за убийство их мужчины. Дело вызвало резонанс, так как приятели отправили знакомой убитого видео с кровавыми подробностями.

По данным следствия, в сентябре ночью 24-летний и 29-летний приятели после конфликта в телефонном разговоре с их 31-летним знакомым приехали к нему домой. На лестничной площадке и в квартире мужчину избили. Потерпевший был доставлен в больницу, где, несмотря на все усилия врачей, скончался.

Жительница Красноярска опубликовала в соцсетях два видеоролика, на которых снята драка. Один из нападавших прислал девушке видео с избиением в What’sApp.

Знакомые погибшего требовали арестовать Андрея Шилова, который, по их информации, является сыном председателя Емельяновского сельсовета Ивана Шилова и экс-судьи Емельяновского райсуда и адвоката Людмилы Шиловой.

Суд признал Андрея Шилова и Сергея Шмелева виновными в том, что в сентябре 2019 года они до смерти избили знакомого в его квартире.

«Центральный районный суд Красноярска назначил виновным наказание каждому в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы с содержанием в колонии строгого режима с взысканием с осужденных гражданского иска 5, 4 миллиона рублей солидарно», — говорится в сообщении Красноярского краевого суда.