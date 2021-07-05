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Торговые центры «заминировали» в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сообщения о минировании пришли в Новосибирские торговые центры утром в понедельник, антитеррористическая комиссия (АТК) региона проводит проверку.

Пользователи соцсетей сообщили об эвакуации торговых центров «Северянка» на улице Кирова и «Галерея фантазия» на площади Карла Маркса.

«При поступлении таких сообщений реализуются регламентированные мероприятия. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. Правоохранительными органами проводятся мероприятия по установлению отправителей сообщений», – прокомментировала АТК Новосибирской области.

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