Торговые центры «заминировали» в Новосибирске

Сообщения о минировании пришли в Новосибирские торговые центры утром в понедельник, антитеррористическая комиссия (АТК) региона проводит проверку.

Пользователи соцсетей сообщили об эвакуации торговых центров «Северянка» на улице Кирова и «Галерея фантазия» на площади Карла Маркса.

«При поступлении таких сообщений реализуются регламентированные мероприятия. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. Правоохранительными органами проводятся мероприятия по установлению отправителей сообщений», – прокомментировала АТК Новосибирской области.