Женщина в Новосибирске выпала из троллейбуса и разбилась насмерть

Женщина выпала из троллейбуса №23 в Дзержинском районе Новосибирска, от травм она умерла в больнице, сообщила в понедельник городская ГИБДД.

По данным ведомства, ЧП случилось в субботу в 23.15 по местному времени (19.15 мск). Троллейбус №23 ехал по проспекту Дзержинского и на остановке общественного транспорта «Красина» из салона выпала пассажирка. Почему так произошло, в ГИБДД не сообщают.

«Пострадала женщина 1981 года рождения, которая была доставлена с предварительным диагнозом "Политравма" в лечебное учреждение, где впоследствии от полученных травм скончалась», – говорится в сообщении.

По факту произошедшего проходит доследственная проверка, по результатам которой будет принято правовое решение, добавила Госавтоинспекция.