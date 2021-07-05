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Женщина в Новосибирске выпала из троллейбуса и разбилась насмерть

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГИБДД Новосибирска

Женщина выпала из троллейбуса №23 в Дзержинском районе Новосибирска, от травм она умерла в больнице, сообщила в понедельник городская ГИБДД.

По данным ведомства, ЧП случилось в субботу в 23.15 по местному времени (19.15 мск). Троллейбус №23 ехал по проспекту Дзержинского и на остановке общественного транспорта «Красина» из салона выпала пассажирка. Почему так произошло, в ГИБДД не сообщают.

«Пострадала женщина 1981 года рождения, которая была доставлена с предварительным диагнозом "Политравма" в лечебное учреждение, где впоследствии от полученных травм скончалась», – говорится в сообщении.

По факту произошедшего проходит доследственная проверка, по результатам которой будет принято правовое решение, добавила Госавтоинспекция.

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ЧП #ДТП
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